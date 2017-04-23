Движение транспорта в центре Москвы ограничат вечером 25 апреля

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Движение транспорта в центре Москвы ограничат вечером во вторник, 25 апреля, в связи с подготовкой к военному параду на Красной площади 9 мая, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Временно нельзя будет проехать по улице Тверская, на участке от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд, по улицам Моховая, Охотный ряд, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Большому Путинковскому переулку.

Ограничение вступит в силу в 21.30 и продлится до окончания мероприятия.

В ночь на 22 апреля в Москву прибыли более 300 единиц военной техники. Колонны бронетехники выстроились на временной стоянке в Нижних Мневниках. В состав колонны вошли танки, БТР, зенитные и ракетные комплексы. Первая репетиция с их участием ожидается в ночь на 28 апреля.