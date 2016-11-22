Форма поиска по сайту

22 ноября 2016, 20:05

KIA будет менять катализаторы в машинах модели Rio на свое усмотрение – эксперт

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Автовладельцам машин KIA Rio, выпущенных до 2016 года, предложат бесплатную замену катализаторов на усмотрение компании. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал автоэксперт Павел Федоров.

Как пишет "За рулем", свыше 400 автовладельцев Kia Ceed, Cerato, Rio, Soul и Venga обратились к главе корпорации Kia Motors Rus с просьбой об увеличении гарантийных сроков на каталитический нейтрализатор.

"Гарантия на катализаторы в KIA Rio до 2016 года составляла всего тысячу километров. Если люди заправляли машину плохим топливом, ломался катализатор, остатки керамики попадали в моторы и двигатели ломались – такие негарантийные случаи случались редко, но они были", – пояснил эксперт.

В сентябре автомобиль KIA Rio был лидером продаж на московском автомобильном рынке, однако по итогам минувшего месяца лидером стал Hyundai Solaris.

При этом цены на самые продаваемые в России автомобили возрасли: KIA Rio подорожал на восемь тысяч, а седан Hyundai Solaris – почти на четыре тысячи рублей. По оценкам автоэкспертов, стоимость увеличилась даже на те южнокорейские машины, которые не пользуются большим спросом.

