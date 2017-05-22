Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая 2017, 11:01

Транспорт

Почти девять тысяч Grand Cherokee отозвали в России из-за проблем с АКПП

Фото: jeep-avilon.ru

Почти девять тысяч внедорожников модели Grand Cherokee отзывают в России из-за проблем с автоматической коробкой передач (АКПП), сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2014 по 2016 годы. В этих машинах электронный селектор коробки передач может допускать движение авто, если двигатель оставлен работающим, а стояночный тормоз не включен и рычаг селектора не переведен в положение "Park".

Владельцам машин, которые попадают под отзыв, сообщат о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр по телефону или письменно.

Также автолюбители могут сами определить, попадает ли их машина под отзыв. Посмотреть список можно здесь.

Специалисты бесплатно установят в этих автомобилях новое программное обеспечение, включающее в себя функцию "Auto Park". Она не позволяет водителю покинуть автомобиль, пока рычаг селектора АКПП не переведен в положение "Park".

Ранее из-за проблем с автоматической коробкой передач в России отозвали почти две тысячи автомобилей Jeep Cherokee и Renegade.

автомобили отзыв Росстандарт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика