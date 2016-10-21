Беспилотные машины каршеринга начнут тестировать в следующем году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Первые беспилотные машины столичной системы краткосрочной аренды автомобилей начнут тестировать в следующем году. Об этом mos.ru сообщил гендиректор одного из городских операторов каршеринга "Делимобиль" Станислав Грошов.

Такой автомобиль планируется собрать из различных деталей вручную. Предполагается, что машины–беспилотники смогут работать в двух режимах: ручном и автоматическом. На первом этапе тестировать автомобиль будут сотрудники компании.

После завершения испытаний на заводской площадке машины испытают на огороженной территории одного из городских предприятий – с домами и дорогами. Тестировать автомобили будут добровольцы. Они смогут свободно ездить по территории завода, не покидая ее пределов.

Однако для аренды в Москве такие машины могут появиться не ранее 2018–2019 годов. Для запуска беспилотных автомобилей в городе на постоянной основе должны быть внесены соответствующие изменения в правила дорожного движения. На первых этапах в сдаваемом в аренду автомобиле будет водитель, который при необходимости сможет сам управлять машиной.

В дальнейшем москвичи смогут управлять беспилотниками голосом. Кроме того, автомобиль будет способен самостоятельно ориентироваться в транспортном потоке и соблюдать правила дорожного движения. Чтобы машина различала сигналы светофоров, ее оснастят видеорегистраторами и другими датчиками. Также автомобиль сможет пропускать пешеходов, переходящих улицу по зебре.