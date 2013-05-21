Налог на дорогие автомобили повысят в два и три раза

Фото: ИТАР-ТАСС
Москвичам предстоит платить удвоенный налог за автомобили стоимостью свыше 5 миллионов рублей и утроенный – за машины дороже 10 миллионов рублей. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении депутатами Госдумы 21 мая.
За внесение изменений в статью 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации выступили 444 депутата, сообщает ведомство.
Согласно проекту, налоговая ставка будет зависеть от стоимости и возраста автомобиля. За авто средней стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей не старше пяти лет придется платить двойной налог, а за машину старше пяти лет и дороже 10 миллионов рублей – тройной.
Порядок, по которому будут рассчитывать среднюю стоимость автомобиля, будет определяться Минпромторгом.
