Налог на дорогие автомобили повысят в два и три раза

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичам предстоит платить удвоенный налог за автомобили стоимостью свыше 5 миллионов рублей и утроенный – за машины дороже 10 миллионов рублей. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении депутатами Госдумы 21 мая.

За внесение изменений в статью 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации выступили 444 депутата, сообщает ведомство.

Согласно проекту, налоговая ставка будет зависеть от стоимости и возраста автомобиля. За авто средней стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей не старше пяти лет придется платить двойной налог, а за машину старше пяти лет и дороже 10 миллионов рублей – тройной.

Порядок, по которому будут рассчитывать среднюю стоимость автомобиля, будет определяться Минпромторгом.