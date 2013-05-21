Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая 2013, 18:42

Транспорт

Налог на дорогие автомобили повысят в два и три раза

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичам предстоит платить удвоенный налог за автомобили стоимостью свыше 5 миллионов рублей и утроенный – за машины дороже 10 миллионов рублей. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении депутатами Госдумы 21 мая.

За внесение изменений в статью 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации выступили 444 депутата, сообщает ведомство.

Согласно проекту, налоговая ставка будет зависеть от стоимости и возраста автомобиля. За авто средней стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей не старше пяти лет придется платить двойной налог, а за машину старше пяти лет и дороже 10 миллионов рублей – тройной.

Ссылки по теме


Порядок, по которому будут рассчитывать среднюю стоимость автомобиля, будет определяться Минпромторгом.

Сайты по теме


автомобили налоги законы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика