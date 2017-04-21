Tesla отзовет 53 тысячи своих авто из-за проблем с тормозом

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Американский производитель электромобилей Tesla Motors будет отзывать около 53 тысяч седанов Model S и кроссоверов Model X из-за возможных проблем со стояночным тормозом, сообщает "Интерфакс".

Под отзыв попадают машины, которые были выпущены с февраля по октябрь минувшего года.

В компании отмечают, что выявленная проблема с небольшим устройством, которое в случае поломки заблокирует тормоз, затрагивает менее 5 процентов электромобилей. Кроме того, владельцы машин ни разу не сообщали о каких-либо инцидентах или происшествиях, связанных с технической неисправностью.