Водительские права нового образца начнут выдавать на следующей неделе

Новые водительские права начнут выдавать со следующей недели

Госавтоинсекция МВД России готова уже на следующей неделе начать выдавать водительские удостоверения нового образца. Приказ министерства, согласно которому вид водительских прав изменится, опубликован в пятницу в "Российской газете".

На новых правах появится категория для водителей мопедов и скутеров - М. Также добавятся подкатегории А1 - маломощные мотоциклы, В1 - трициклы и квадрициклы, С1 и С1Е - автомобили массой от 3,5 до 7,5 тонны, в том числе с прицепом, D1 и D1E - автобусы, в которых от 9 до 16 сидячих мест, в том числе с прицепом. Кроме того на оборотной стороне водительского удостоверения будут категории Tm - трамваи, и Tb - троллейбусы.

Кроме того, в водительских удостоверениях специальной отметкой будет обозначаться, что водитель имеет право управлять только автомобилем с автоматической коробкой передач

Старые удостоверения будут действительны. Обязательного обмена водительских прав закон не требует. Их будет необходимо заменить только тогда, когда истечет срок действия.

Документ вступит в силу через неделю после опубликования - 28 марта.