Кроссоверы догнали по популярности седаны

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Популярность кроссоверов – выросла с ноября прошлого года на 4 процента. Теперь они, как и седаны, занимают около трети всего авторынка в России, говорится в исследовании Cars Mail.ru.

"Типичный новый автомобиль в продаже летом 2015 года — переднеприводный седан или кроссовер белого цвета с автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем объемом 1,6 литра", – отмечается в исследовании.

Кроме того, изменились цветовые предпочтения автолюбителей. Если раньше самым популярным цветом был черный, то теперь каждый пятый автомобиль в продаже – белого цвета.

Образ типичного автомобиля с пробегом остался практически неизменным. По количеству предложений по-прежнему плидируют черные седаны с автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем. Вторыми в списке популярных подержанных авто стали хэтчбэки (21 процент), на третьем месте – кроссоверы с долей 16 процентов.

За восемь месяцев в продаже стало значительно больше автомобилей с двигателем 2,5 литра. Сейчас они занимают 15 процентов рынка новых и 21 процентов рынка подержанных автомобилей, хотя до этого не входили даже в топ-3.

Топ-3 самых популярных моделей автомобилей выглядит следующим образом:

Hyundai Solaris (7 процентов от всех предложений, рост доли в два раза). Модель подорожала на 17 процентов — до 602 тысяч рублей.

Volkswagen Polo (3 процента). Средняя стоимость Volkswagen Polo выросла на 3 процента и составила 588 тысяч рублей.

Kia Rio (3 процента). Новая Kia Rio, в среднем, обойдется в 590 тысяч рублей.

Добавим, что тройку лидеров покинул автомобиль Chevrolet Cruze, в конце 2014 года занимавший 2,4 процента рынка.

Что такое кроссовер Кроссовер — автомобиль повышенной проходимости, сочетающий в себе качества внедорожника и некоторые особенности других классов автомобилей, в частности универсал, хэтчбэк и минивэн.