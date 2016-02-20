В системе московского каршеринга появятся машины для инвалидов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В системе столичного каршеринга появятся специальные машины с ручным управлением для инвалидов. Об этом официальному порталу мэра и правительства Москвы рассказал гендиректор компании – оператора "Делимобиль" Станислав Грошов.

"Мы запустим пока один тестовый автомобиль. Посмотрим, насколько это будет востребовано", – сказал Станислав Грошов.

Он отметил, что если услуга будет пользоваться спросом, машины для людей с ограниченными возможностями начнут размещать у больниц и поликлиник, а также в центре города.

Ранее m24.ru сообщало, что столичная система каршеринга пополнилась 200 новыми машинами оператора "Делимобиль". Таким образом, общий парк арендных авто вырос до 500. Кроме того, к системе каршеринга месяц назад присоединился оператор Car5.

"Москва в цифрах": Машина на час

Планируется, что к концу 2016 года для москвичей станут доступны 1500 машин Hyundai Solaris. А к апрелю пользователи уже получат возможность оставлять отзывы о поездках в арендных авто в мобильном приложении оператора городского каршеринга "Делимобиль".

Предполагается, что весной пользователи системы смогут совершать поездки на арендных машинах внутри Большого бетонного кольца (трасса А108). Оператор также рассматривает возможность оснастить авто навигаторами и точками доступа Wi-Fi.

По данным на ноябрь прошлого года, за время работы системы каршеринга москвичами было совершено более 10,5 тысячи поездок.