В системе московского каршеринга появятся машины для инвалидов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
В системе столичного каршеринга появятся специальные машины с ручным управлением для инвалидов. Об этом официальному порталу мэра и правительства Москвы рассказал гендиректор компании – оператора "Делимобиль" Станислав Грошов.
"Мы запустим пока один тестовый автомобиль. Посмотрим, насколько это будет востребовано", – сказал Станислав Грошов.
Он отметил, что если услуга будет пользоваться спросом, машины для людей с ограниченными возможностями начнут размещать у больниц и поликлиник, а также в центре города.
Ранее m24.ru сообщало, что столичная система каршеринга пополнилась 200 новыми машинами оператора "Делимобиль". Таким образом, общий парк арендных авто вырос до 500. Кроме того, к системе каршеринга месяц назад присоединился оператор Car5.
Планируется, что к концу 2016 года для москвичей станут доступны 1500 машин Hyundai Solaris. А к апрелю пользователи уже получат возможность оставлять отзывы о поездках в арендных авто в мобильном приложении оператора городского каршеринга "Делимобиль".
Предполагается, что весной пользователи системы смогут совершать поездки на арендных машинах внутри Большого бетонного кольца (трасса А108). Оператор также рассматривает возможность оснастить авто навигаторами и точками доступа Wi-Fi.
По данным на ноябрь прошлого года, за время работы системы каршеринга москвичами было совершено более 10,5 тысячи поездок.
Каршеринг не привязан к станциям метро, то есть водитель может взять автомобиль в личное пользование в любое время суток, в любой точке города. По разным оценкам, автомобиль для каршеринга заменяет от 8 до 15 личных авто, а это значительно снижает загруженность дорог припаркованными машинами.