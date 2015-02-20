"Пикапы" превратят в легковые автомобили

"Утро": "Пикапы" исключат из класса грузовых машин

Столичные власти обратились в Госдуму и Объединенный народный фронт (ОНФ) с просьбой исключить "пикапы" из класса грузовых автомобилей. Об этом M24.ru сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Андрей Корнеев.

По его словам, владельцам внедорожников могут разрешить поменять класс автомобиля уже после регистрации в ГИБДД. Сейчас это запрещено. Также прорабатывается вопрос о том, чтобы выделить "пикапы" в самостоятельный класс транспортных средств. Член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов подтвердил, что эти инициативы сейчас прорабатываются. А член Общественной палаты РФ Анотон Цветков отметил, что после изменения класса автомобиля владельцам внедорожников, возможно, придется доплатить разницу в таможенных пошлинах - несколько тысяч долларов.

"Мы считаем, что еще не исчерпали все возможности помочь владельцам "пикапов" и продолжаем искать способы дать им возможность перемещаться вне грузового каркаса, который постепенно вводится в Москве", - заявил Корнеев. В частности, ведомство уже обратилось в ОНФ и к депутатам Госдумы с просьбой проработать юридические механизмы для изменения класса автомобилей.

"Сейчас мы рассматриваем два варианта. Первый – ввести отдельный класс транспортных средств "пикап". Второй – разрешить владельцам таких автомобилей регистрировать их заново как легковые машины", - заявил Корнеев.

Как пояснил чиновник, сейчас практически все пикапы при "растаможке" записывают как грузовые. Таким образом, дилеры снижают расходы на пошлины. Тем не менее, если автомобиль имеет менее двух осей, длина его платформы составляет не более "50% длины колесной базы транспортного средства", а масса не превышает 3,5 тонн, то машина может быть призвана легковой. Большинство внедорожников, например, Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, отвечают этим требованиям.

С ноября 2014 года в Восточном округе началось тестирование "грузового каркаса". В рамках пилота грузовики массой более 2,5 тонн передвигаются только по 86 выделенным улицам, в том числе, шоссе Энтузиастов, Щелковскому шоссе, Большой Черкизовской и набережным Яузы. Передвигаться через жилые кварталы грузовикам, как и "пикапам", запрещено. Штраф за нарушение составляет 5 тысяч рублей. После завершения пилота, в "грузовой каркас" будут включены крупные магистрали по всему городу: МКАД, ТТК, Садовое кольцо, вылетные магистрали и другие крупные улицы. По жилым массивам города грузовикам проехать не удастся. Полностью грузовой каркас планируется по всему городу в 2016 году. Помимо проезда в восточном округе владельцы "пикапов" испытывают проблемы со свободным въездом в пределы ТТК - для этого им приходится получать разрешение, как и водителям грузовиков. Ранее департамент транспорта уже обращался в ГИБДД с просьбой выделить "пикапы" в отдельный класс транспортных средств. Однако Госавтоинспекция предложение столичного ведомства не поддержала, посоветовав требовать от таможни не декларировать "пикапы" как грузовики, если их можно признать легковушками. Напомним, что в столице зарегистрировано 20 тысяч пикапов.



Член центрального штаба ОНФ Михаил Старшинов подтвердил, что сейчас ведется работа по выделению "пикапов" в отдельный вид авто. Однако, какие именно изменения в законодательство предложит фронт или Госдума, парламентарий прокомментировать отказался.

Председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков заявил, что департамент транспорта обращался не только в Объединенный народный фронт, но и в Общественную палату РФ. "Мы сейчас ищем юридические механизмы для решения этой проблемы. Возможно, проведем дополнительные переговоры с МВД, чтобы дать автомобилистам возможность менять класс автомобиля после регистрации", - рассказал он.

При этом, если автомобилист решит "превратить" свою машину в легковую, то ему, скорее всего, придется доплатить таможенную пошлину. "Разница в пошлинах составит несколько тысяч долларов", - отметил Цветков. Зато владельцы получат возможность свободно ездить по городу.

Однако у грузовых пикапов в два раза меньше транспортный налог, чем у легковых авто. Напомним, что ставка налога в 2014 году в столице составляет 150 рублей за лошадиную силу для легковушек мощностью более 250 лошадиных сил, а для грузовиков такой же мощности – всего 70.

Шеф-редактор сайта "Pickupinfo" Дмитрий Протопопов полагает, что вопрос с транспортным налогом, скорее всего, заставит владельцев пикапов подумать, прежде чем перерегистрировать свои машины. Протопопов отметил, что для владельцев "пикапов" оптимальным станет решение о выделении пикапов в отдельный класс. "Для этого потребуется изменения в регламенты регистрации автомобилей у ГИБДД и изменение таможенных правил", - заявил эксперт. Но тогда неясно, каким для них будет транспортный налог и таможенные пошлины.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов полагает, что департамент транспорта может собственным решением поменять правила "грузового каркаса". "Если разрешить выезд за его пределы массой до 3,5 тонн, а не до 2,5 тонн, как сейчас, проблема будет решена", - заявил он. По словам эксперта, все автомобили до 3,5 тонн близки по характеристикам к легковым авто и не оказывают существенного влияния на загруженность дорог и экологию.

Дарья Миронова, Марина Курганская