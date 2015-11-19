Стоимость ОСАГО в ближайшее время не повысится

Фото: ТАСC/Александр Рюмин

Центробанк признал необходимость свободных цен на автополисы. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне поручила страховым компаниям проработать "дорожную карту" по либерализации тарифов ОСАГО.

Заместитель гендиректора "Ингосстраха" Илья Соломатин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что стоимость ОСАГО не повысится.

"О повышении стоимости ОСАГО говорить пока рано. Мы давно предлагали расширить тариф с нынешних 25 процентов хотя бы до 50, чтобы у страховщиков была возможность не только конкурировать друг с другом, но и предоставлять более дешевую услугу потребителям.

Повышение цен не может произойти, потому что Центробанк уже установил верхний предел. Теперь может быть только снижение стоимости полиса. Повышение тарифа в ближайшее время точно не предвидится. В отдельных регионах мы можем снижать коридор, где убыточность не высокая, а в тех, где убыточность зашкаливает, он останется в тех же пределах", – пояснил он.

Центробанк не будет регулировать тарифы ОСАГО

Как пишет "Коммерсант", компании надеются перейти на самостоятельное ценообразование на этом рынке уже через три года. Защитники автомобилистов обеспокоены, поскольку последнее повышение цен на 40–60 процентов весной уже обернулось уходом из системы ОСАГО шести миллионов водителей. По их мнению, страховщики могут удвоить цены, и тогда половина водителей перестанут покупать полисы.

Добавим, что россияне впервые стали отказываться от покупки полисов КАСКО. Согласно исследованию агентства RAEX, рынок страхования КАСКО по итогам 2015 года не вырастет, а сократится на 15–18 процентов, или на 40 миллиардов рублей.

С 1 августа водители могут претендовать на скидки по страховым полисам за аккуратное вождение. В России появилось бюро страховых историй по КАСКО и ДСАГО (добровольного страхования автогражданской ответственности). К базе подключены и владельцы полисов ОСАГО. Водители, не попадающие в аварии, через два-три года смогут купить страховку дешевле.

С каждым годом скидка за аккуратность будет расти и перестанет теряться при смене страховой компании, как это было раньше.