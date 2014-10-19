Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября 2014, 13:07

Транспорт

Из-за очереди в шиномонтаж в Ижорском проезде образовался серьезный затор

Огромные очереди выстроились у шиномонтажных в Москве

Из-за очереди в шиномонтаж в Ижорском проезде на севере Москвы образовался серьезный затор, сообщает канал "Москва 24".

Подобную ситуацию можно наблюдать у автомастерских по всему городу. Из-за резкого похолодания многие автомобилисты сейчас пытаются поменять резину на автомобилях.

Ссылки по теме


Стоит отметить, что специалисты советуют менять летнюю резину на зимнюю уже при температуре плюс пять. Предпочтение лучше отдавать шипам, а не липучке. Также одной сменой резины специалисты советуют не ограничиваться. Перед выходом на дорогу необходимо тщательно проверить тормоза, и обязательно почистить боковые стекла и зеркала. В этом случае вероятность стать участником дня жестянщика минимальна.

Как сообщалось ранее, правительство РФ одобрило законопроект о штрафах в размере 2 тысяч рублей за нарушение правил использования сезонных шин.

автомобили заторы шиномонтаж

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика