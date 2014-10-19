Из-за очереди в шиномонтаж в Ижорском проезде образовался серьезный затор

Огромные очереди выстроились у шиномонтажных в Москве

Из-за очереди в шиномонтаж в Ижорском проезде на севере Москвы образовался серьезный затор, сообщает канал "Москва 24".

Подобную ситуацию можно наблюдать у автомастерских по всему городу. Из-за резкого похолодания многие автомобилисты сейчас пытаются поменять резину на автомобилях.

Стоит отметить, что специалисты советуют менять летнюю резину на зимнюю уже при температуре плюс пять. Предпочтение лучше отдавать шипам, а не липучке. Также одной сменой резины специалисты советуют не ограничиваться. Перед выходом на дорогу необходимо тщательно проверить тормоза, и обязательно почистить боковые стекла и зеркала. В этом случае вероятность стать участником дня жестянщика минимальна.

Как сообщалось ранее, правительство РФ одобрило законопроект о штрафах в размере 2 тысяч рублей за нарушение правил использования сезонных шин.