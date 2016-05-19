УАЗ начал производство автомобилей для кинологических служб

Фото: ТАСС/Эдуард Ломовцев

Ульяновский автозавод (УАЗ) запустил в серийное производство автомобиль "Кинолог", предназначенный для кинологических служб, пишет ТАСС.

Данная модификация изготавливается на базе модели УАЗ-Пикап. Автомобиль оснащен остекленным отсеком для собак с дополнительным освещением, вентиляцией с дистанционным управлением из салона и автономным испарителем для поддержания микроклимата.

Кроме того, "Кинолог" оборудован сигнальной громкоговорящей установкой, фара-искателем с пультом дистанционного управления, автоматической системой пожаротушения моторного отсека. В машине могут разместиться пять человек, грузоподъемность составляет 725 килограмм.

Автомобиль презентовали на Международном салоне "Комплексная безопасность – 2016", который проходит в эти дни в Москве, и на территории Ногинского спасательного центра МЧС.

УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тысяч машин в год. С 2000 года предприятие входит в структуру концерна "Соллерс". Выпускает более 10 моделей марки UAZ и около 100 их модификаций.

В феврале сообщалось, что УАЗ возобновит производство "Хантеров" – потомков знаменитых УАЗ-469. Машины сняли с конвейера в 2015 году из-за того, что они "морально и физически устарели".

Возобновление производства связано "с большим количеством запросов от покупателей". Возвращенный "Хантер" получит дополнительные опции систем безопасности: индикатор непристегнутого ремня, крепление ISOFIX на 2-х задних сиденьях и 3-х точечный ремень безопасности.