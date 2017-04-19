Более двух тысяч автомобилей Audi отозвали в России

Более 2,3 тысячи автомобилей марки Audi Q5 отзывают в России из-за неправильной работы водоотвода, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2010 по 2017 года. В этих машинах неправильно работает водоотвод в области панорамного сдвижного люка, из-за чего вода может попасть в потолочную обивку. Это может привести к промоканию пенополимерного материала, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. Из-за этого может образоваться коррозия на газогенераторе.

Владельцам машин, которые попадают под отзыв, сообщат о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр по телефону или письменно.

Также автолюбители могут сами определить, попадает ли их машина под отзыв. Посмотреть список можно здесь.

Специалисты бесплатно проверят автомобили на предмет попадания воды в область панорамного люка и отсутствия засоров водостока. Также они обследуют поверхность аккумулятора давления верхней подушки безопасности. При наличии коррозии эксперты нанесут восковой консервант или заменят верхнюю подушку безопасности.

Ранее в России были отозваны автомобили Jeep Grand Cherokke, Renegade, Cherokke, Wrangler, Dodge Journey, Fiat Freemont и Chrysler. Всего для ремонта отозвали более двух тысяч машин.