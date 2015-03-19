Ssang Yong приостановил поставки автомобилей в Россию

Южнокорейский автоконцерн прекратил поставки автомобилей в Россию

Четвертый в Южной Корее автопроизводитель Ssangyong Motor приостановил поставки автомобилей в Россию с января, сообщает агентство Reuters.

По словам представителя Ssangyong Motor, решение уйти с российского рынка было принято в связи со снижением спроса на автомобили этой марки, вызванным падением рубля. Компания не планирует возобновлять поставки в Россию до тех пор, пока рубль не стабилизируется. Одновременно автопроизводитель планирует увеличить продажи в Европе и Китае.

В 2013 году продажи Ssangyong Motor в России достигли рекордного максимума в 35 753 автомобилей за год. В 2014 году в связи с кризисной ситуацией они снизились на 41 процент и составили 21 258 автомобилей. Доля бренда на российском рынке составляет 1,1 процента.

Компания "Соллерс", официальный дистрибьютер Ssang Yong в России, подтвердила М24.ru, что приостановка поставок стала их совместным решением. "Это было сделано с целью оптимизации стоков и во избежание возникновения финансовых рисков в ситуации, когда рынок упал, а автомобили покупаются в недостаточном количестве. Как только ситуация стабилизируется, поставки будут возобновлены. Однако нельзя говорить о том, что бренд уходит с российского рынка. Это не разрыв отношений. Мы продолжаем быть эксклюзивным дистрибьютером, и между нами ничего не меняется. Тем более, на стоках пока есть автомобили и машинокомплекты, закупленные ранее тоже имеются", – заявили в "Соллерс".

При этом официальные дилеры эту информацию прокомментировать отказались. В сети автосалонов и техцентров "Автогермес" заявили, что пока официального уведомления от компании "Соллерс" не получали.

По мнению аналитиков, это решение не должно существенно повлиять на количество автомобилей Ssang Yong на российском рынке. Старший аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков отметил, что пока склады дилеров заполнены теми автомобилями, которые поставлялись ранее. "О том, как поведут себя цены на автомобили этой марки, говорить пока преждевременно. Последнюю неделю мы видим, что рубль несколько стабилизировался. Если эта тенденция продолжится, то не исключено, что через считанные месяцы, уже к летнему сезону, поставки возобновятся", – сказал Рожков.

Ранее сообщалось, что концерн General Motors уводит автомобильную марку Opel с российского рынка. Кроме того, автопроизводитель приостановит работу завода по сборке Opel, расположенного в Санкт-Петербурге, где собирали модели Astra и Antara.