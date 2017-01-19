"Делимобиль" повысит цены по тарифам с 23 января

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Оператор каршеринга "Делимобиль" 23 января повысит цены по тарифам на 1 рубль, сообщается на сайте компании.

Базовый тариф составит 8 рублей в минуту (максимальная ответственность клиента – 150 тысяч рублей), "Все включено" – 11 рублей в минуту (максимальная ответственность – 10 тысяч рублей). Для корпоративных клиентов действует скидка в 1 рубль по любому из тарифов.

При этом до 1 февраля клиенты "Делимобиля" могут приобрести пакеты бонусов (1 бонус равен 1 минуте аренды) по стоимости ниже действующего тарифа. Например, за 3650 рублей можно купить 4 тысячи бонусов, что соответствует 4 тысячам минут, выгода составит 350 рублей.

Стоимость режима "Ожидание" осталась прежней – 2,5 рубля в минуту. Изменения вступят в силу с 3:00 до 4:00 23 января и будут применены автоматически для пользователей сервиса в столичном регионе.