Первый броневик "Кортеж" будет готов в начале 2016 года

Первый образец автомобиля "Кортеж" будет готов в январе 2016 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

"Никому не будем показывать. Интрига должна сохраняться до конца", – сказал он. Мантуров отметил, что проект по созданию линейки автомобилей для первых лиц государства продвигается согласно графику и первая партия будет отгружена ФСО в конце 2017 года.

"На инаугурации увидите (автомобиль)", – процитировало министра МИА "Россия сегодня".

Напомним, в 2013 году правительство России приступило к разработке проекта "Кортеж", в рамках которого в Москве запустят производство машин представительского класса. Проект был поручен центральному научно-исследовательскому автомоторному институту "НАМИ".

Производство, для начала от 5 до 20 тысяч машин в год, планируется запустить уже к 2017 году. Общий объем государственного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок "Кортежа" на 2013 год составлял 12 миллиардов рублей.