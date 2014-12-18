Renault приостановил производство в Москве до 11 января

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Французский автомобилестроительный концерн Renault до конца новогодних праздников в России приостановил работу своего московского завода, сообщает "Интерфакс".

Работа предприятия приостановлена с 11 декабря по 11 января. При этом по словам представителя компании, производство автомобилей Renault на мощностях ОАО "АвтоВАЗ" продолжается. Компания также не останавливала импорт автомобилей, несмотря на ослабление рубля.

В настоящее время завод собирает модели Logan первого поколения, Duster, Fluence и Megane, также на заводе производится Nissan Terrano. Производственные мощности московского завода Renault составляют 180 тысяч автомобилей в год.

Кроме того, французский концерн PSA Peugeot-Citroen приостановил до конца новогодних праздников производство в Калуге. В компании сообщили, что не приостанавливали импорт автомобилей, однако тщательно мониторят ситуацию с курсом рубля и объемами продаж

С июля 2012 года предприятие выпускает по полному производственному циклу Peugeot 408, с ноября - Mitsubishi Outlander. В апреле 2013 года началось производство Citroen С4, с июля - Mitsubishi Pajero Sport.

Стоит добавить, что американский производитель General Motors остановил поставки своих автомобилей дилерам в РФ в связи с нестабильностью курса рубля, сообщает ТАСС. Поставки приостановлены на неопределенный срок - до момента стабилизации курса рубля.

При этом производственные площадки GM в России - завод в Санкт-Петербурге продолжает работу в обычном режиме, производственная площадка GM-АВТОВАЗ также работает. Кроме того, поставки Chevrolet NIVA дилерам продолжаются. На российском рынке GM представлена преимущественно маркой Chevrolet (8 место по продажам в РФ).