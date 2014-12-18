Учеников "серых" автошкол могут лишить прав

Учеников автошкол, не прошедших проверку ГИБДД, могут лишить прав

Ученики "серых" автошкол - образовательных организаций, которые не прошли проверку ГИБДД - могут лишиться водительских прав. Об этом со ссылкой на Госавтоинспекцию сообщает телеканал "Москва 24".

Новые требования к обучению водителей вступили в силу 12 августа. На данный момент необходимые документы для проведения занятий получили только 15 процентов учреждений. Однако многие автошколы, не прошедшие проверку, продолжают выдавать свидетельства об окончании курсов и направлять выпускников на экзамены в госавтоинспекцию.

Такие организации оформляют документы задним числом, как будто выдали их еще до вступления в силу новых правил.

Как изменились правила подготовки водителей в автошколах

В Госавтоинспекции предупредили, что права, полученные в таких автошколах, являются незаконными. Как отметил в беседе с изданием "Коммерсантъ" старший инспектор по особым поручениям ГИБДД Александр Лыткин, если у образовательной организации нет необходимых документов для обучения кандидатов в водители, полученные выпускниками права признаются незаконными.

Напомним, в августе были утверждены новые программы профессиональной подготовки для получения 16 категорий и подкатегорий водительских прав. Перечень предметов разделился на три цикла: базовый, специальный и профессиональный. Кроме того, увеличилось время обучения водителей.

Заявление об экзаменах и выдаче прав разрешили подавать через портал госуслуг. Экзамены - теоретический и два практических - теперь можно пройти в любых отделениях ГИБДД вне зависимости от прописки. Согласно новым правилам, оценка, полученная на теоретическом экзамене, действует не три, а шесть месяцев.