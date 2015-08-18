Электромобили не подходят для российского климата – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Россияне стали покупать меньше электромобилей и машин на гибридной тяге. По данным агентства "Автостат", за полгода в России было продано меньше полусотни электромобилей. Между тем в других странах продажи таких машин растут.

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что электромобили плохо подходят для российских климатических условий.

"Электромобили и раньше не очень хорошо продавались. Даже в успешном прошлом году было продано 140 таких машин. Сейчас будет продано чуть меньше. В хорошие годы в России продавалось до трех миллионов машин, в масштабах российского рынка это ерунда. Электромобиль для россиян – совершенная экзотика в силу климатических условий и расстояний.

Для него необходима инфраструктура. Сколько нужно поставить зарядочных станций даже, например на дороге от Москвы до Петербурга? Все электромобили, купленные в России, это несколько десятков или сотен автомобилей Tesla, это очень дорогая и престижная игрушка. Все остальные куплены в корпоративные парки, например в департамент экологии Москвы", – сказал он.

Как пишет "Российская газета", похожая ситуация наблюдается и в сегменте гибридных автомобилей, в которых электромотор является вспомогательной движущей силой наряду с бензиновым двигателем. Эти автомобили пользуются большим спросом, однако стоят дороже.

Добавим, что в рамках системы каршеринга в столице можно будет арендовать электромобиль. Услуги каршеринга в Москве будут на 50 процентов дешевле, чем такси.

Ранее m24.ru сообщало, что за первую половину 2015 года в России продали менее 50 электромобилей. Почти 70 процентов от этого объема занимает Tesla, за первые шесть месяцев было продано 30 экземпляров. Еще 9 машин приходятся на электромобиль Nissan Leaf, продажи которого, впрочем, выросли на 125 процентов. Оставшиеся 4 автомобиля – это Mitsubishi i-MiEV.