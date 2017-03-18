Составлен рейтинг самых плохих автомобилей 2016 года

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авторитетное автомобильное издание Consumer Reports составило рейтинг самых плохих авто 2016 года.

За основу антирейтинга были взяты мнения автовладельцев, результаты краш-тестов и независимых дорожных испытаний.

Первое место заняла Mitsubishi Mirage: эта марка возглавила рейтинг "благодаря" сильной вибрации мотора, малой мощности и скучного салона. Еще одна "японка" – Mitsubishi I-MiEV – стала второй в топе самых плохих машин из-за маленького запаса хода, медленной зарядки и тряски в салоне во время езды. Третье место принадлежит Fiat 500L: "бронзу" автомобиль взял за низкий уровень надежности.

Также в антирейтинге отметились Chrysler 200, Toyota Tacoma, Dodge Journey, Mercedes-Benz CLA, Land Rover Discovery Sport, Cadillac Escalade и даже Maserati Ghibli.