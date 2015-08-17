Бесплатный автоквест от m24.ru и Street Adventure: литературная история ТиНАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мы продолжаем знакомить вас с историей и культурой Троицкого и Новомосковского округов. На этот раз, в честь Года литературы, предлагаем узнать больше о писателях и поэтах, которые жили и творили на этой территории. Среди них Борис Пастернак, Константин Паустовский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Лев Кассиль.

Наши друзья из экскурсионного проекта Street Adventure совместно с департаментом культуры города Москвы составили автомобильный маршрут, на котором собрано все самое интересное. Вы увидите:



усадьбу Валуево, принадлежавшую открывателю "Слова о полку Игореве" Алексею Мусину-Пушкину;

руины усадьбы Крекшино, где трижды бывал Лев Толстой;

писательский городок Переделкино и другие интересные места.

Пример вопроса В этом литературном уголке еще много достопримечательностей: дом-музей Булата Окуджавы, дом-музей Корнея Чуковского, детская библиотека, дом творчества писателей, да и просто улицы писательского городка с их живописными видами и старыми домами. В этом литературном уголке еще много достопримечательностей: дом-музей Булата Окуджавы, дом-музей Корнея Чуковского, детская библиотека, дом творчества писателей, да и просто улицы писательского городка с их живописными видами и старыми домами. А нам снова в путь! Ведь следующая наша точка совсем недалеко от "Внуково". Нас ждут еще одни писательские дачи, на этот раз – в Абабурово, официальное население которого – 72 человека. Как говорили уморительные Ильф и Петров: "Бензин ваш – идеи наши". Для продолжения отправьте "ок".



Для участия в квесте необходимо совершить несложные действия:



перейти по ссылке;

ввести свое имя и e-mail в форму записи в верхнем правом углу страницы, на которую вы попадете;

в поле "Дисконтный код" ввести текст "Moscow24". Важно: вводите просто Moscow24 , без пробелов, кавычек, точек и других знаков препинания;

вводите просто , без пробелов, кавычек, точек и других знаков препинания; нажать на кнопку "Купить за 0 рублей";

получить на указанный e-mail инструкцию, в которой будут подробно описаны дальнейшие действия. Если после нажатия кнопки на экране появилось сообщение: "К сожалению, оплата этого счета невозможна. Отсутствует или некорректна сумма счета" – не паникуйте. Это временное затруднение, вы все равно получите письмо с инструкцией по прохождению квеста на указанную вами почту в течение нескольких часов;

прибыть на точку старта в любое удобное время;

на месте зайти со смартфона на страничку игры, ссылка на которую будет в полученном вами письме;

ввести секретный код, который также будет выслан.

С этого момента начнется ваше приключение в ТиНАО: вы узнаете занимательные факты и ответите на нестандартные вопросы (если что, есть подсказки) – это поможет внимательнее посмотреть на мир вокруг. Точка старта находится на платформе Переделкино. Игра понравится книгочеям и школьникам, осваивающим курс литературы.

Вы можете записаться на бесплатное прохождение этого квеста до понедельника, 24 августа, включительно. Если успеете это сделать, то сможете пройти квест безвозмездно в любой момент в течение года с даты регистрации. Исследуйте столицу вместе с m24.ru и Street Adventure!