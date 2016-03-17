Ретро-автомобили проедут по Садовому кольцу 9 апреля

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Автопробег ретро-автомобилей по Садовому кольцу состоится 9 апреля, сообщает пресс-служба Музея космонавтики. В акции, приуроченной к 55-летию полета Юрия Гагарина в космос, примут участие около 50 ретро-автомобилей тех марок, на которых раньше торжественно провожали и встречали космонавтов.

Колонна ретро-автомобилей стартует в 15:00. Предполагается, что автомобили будут двигаться 108 минут – автопробег пройдет в рамках одноименного кинофестиваля о космосе, который пройдет в Музее космонавтики с 5 по 12 апреля.

У пяти москвичей есть шанс прокатиться в ретро-автомобиле, приняв участие в конкурсе Музея космонавтики. 21 марта музей запустит в своих социальных сетях конкурс репостов среди москвичей. Генератор случайных чисел определит пять победителей. Ссылки на аккаунты музея в социальных сетях можно найти на его сайте.

Все желающие смогут прийти 9 апреля в 10:00 к Музею космонавтики, чтобы сфотографироваться с автомобилями-участниками пробега и узнать их историю.

Массовые акции в рамках празднования 55-летия первого полета человека в космос пройдут также в городах-миллиониках. "12 апреля и в день первого пуска ракеты-носителя с космодрома Восточный (дата пока не определена и будет известна позднее), мы их действительно планируем в городах-миллионниках и в городах, связанных с жизнью Юрия Гагарина", – цитирует Агентство "Москва" источник в Роскосмосе.

К годовщине первого полета человека в космос в Роскосмосе разработали символику "Гагарин, поехали!" и зарегистрировали девиз "Подними голову!". Символика и девиз будут использоваться во время торжественных мероприятий, тематических выставок и экспозиций в музеях предприятий отрасли.