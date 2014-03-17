Volkswagen Beetle: модели прошлого, достойные "перерождения"

"Москва рулит": Volkswagen Beetle

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова протестировала новый Volkswagen Beetle и задумалась, какие еще модели достойны "перерождения".

Volkswagen Beetle - легендарный автомобиль, который бил рекорды как по продажам, так и по объему производства. Нет ничего удивительного, что операция по его реинкарнации в 1998 году прошла успешно, и публикой новый "Жук" был принят вполне благодушно. Третье поколение тоже найдет своих поклонников, я уверена. Но сегодня хотелось бы поговорить не о возвращении "Жука", Mini Cooper или того же Fiat 500. Ведь помимо этих достойных представителей четырехколесного племени есть еще масса в свое время изрядно нашумевших автомобилей-невозвращенцев. Так что я составлю свой личный маленький хит-парад автомобилей, которые тоже было бы неплохо вернуть на конвейеры.

III место: Volkswagen Karmann-Ghia

Фото: volkswagen.ru

В 1955-м году на базе "Жука" был создан более престижный автомобиль. Получилось двухдверное купе с собственным названием Karmann-Ghia. Несмотря на то что собирали его практически вручную, стоил он всего в полтора раза больше обычного Volkswagen Beetle. Возможно, поэтому было распродано почти полмиллиона экземпляров. Достоин он возвращения на асфальт образца 2014 года? Мне кажется, да.

II место: Ford Capri

Фото: fordcapri.de

Все знают и все любят "Мустанги", которые олицетворяли философию американских "масл-каров", пожиравших расстояния милями, а бензин галлонами. Но мало кто помнит, что Ford предлагал европейцам замену Mustang, а именно Ford Capri. Это был очень неплохой автомобиль для своего времени: стремительный облик, просторный салон и небольшая стоимость. Не об этом ли мечтают современные автолюбители? Вердикт — возрождать!

I место: Chevrolet El Camino

Фото: chevrolet.ru

Отличный в плане дизайна американский автомобиль, исполненный в кузове "ют". "Ют" - это разговорное название пикапов в стиле "купе утилити", оно было особенно популярно в середине семидесятых годах прошлого века. Если в двух словах, это машина, на которой можно "и в церковь в воскресенье съездить, и поросят на рынок отвезти". Так, во всяком случае, сформулировала свое пожелание к легковому автомобилю одна пожилая леди из Австралии. И Chevrolet El Camino полностью этому соответствовал. Смотрелся бы он уместно на московских дорогах, где благосклонно относятся к большим и необычным автомобилям? Думаю, да. Так что я только "за" его возрождение.

Анастасия Трегубова