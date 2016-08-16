Отказавшемуся возвращать долг мужчине сожгли автомобиль

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Столичные полицейские раскрыли поджог автомобиля, который произошел поздним вечером в районе Черемушки. Из-за возгорания машины марки Hyundai воспламенились и соседние Mazda и Citroen. Пожарные расчеты потушили транспортные средства, однако иномарки получили серьезные повреждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Как выяснилось, к поджогу причастны 29-летний уроженец Курганской области и 25-летний житель Северо-Кавказского региона. Оба они были задержаны.

Молодые люди признались, что ранее к ним за помощью обратилась их 48-летняя знакомая – жительница столицы. Выяснилось, что несколько лет назад она одолжила около полутора миллионов рублей владельцу Hyundai, однако до сих пор не получила эту сумму обратно.

Подозреваемые приехали домой к потерпевшему, но он также отказался возвращать долг. Тогда молодые люди вылили на автомобиль горючую жидкость и подожгли иномарку.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Подозреваемые взяты под стражу.