Около 60 тысяч жителей столицы пользуются системой каршеринга

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Около 60 тысяч человек пользуются системой каршеринга в столице. Об сообщил первый замглавы департамента транспорта Сергей Андрейкин, передает Агентство "Москва".

"Системой каршеринга пользуются на сегодняшний день 60 тысяч человек. Каждую неделю в системе регистрируется порядка двух тысяч новых пользователей", – сказал Андрейкин. По его словам, также постоянно растет количество машин в работающих в столице компаниях.

Ранее m24.ru сообщало, что к системе московского каршеринга присоединились еще две компании. Таким образом, теперь парковочными льготами от столичного правительства могут пользоваться четыре оператора: "Делимобиль", Anytimecar, CAR5 и Youdrive. Парк сервиса составляет 600 автомобилей. До конца года количество машин планируется увеличить до полутора тысяч.

"Москва в цифрах": Машина на час

Автомобили, используемые для каршеринга, можно оставлять на городских платных парковках по льготному тарифу. За 3 года возможности парковаться во всех парковочных зонах Москвы с одного автомобиля компании-оператору необходимо будет уплатить лишь 60 тысяч рублей.

Помимо этого, с февраля можно получить 50-процентную скидку на утреннюю поездку в центр города. Половина стоимости услуги вернется клиенту в качестве бонусов, которыми можно будет расплатиться за пользование каршерингом в будущем.

А с 1 марта пользователи городского каршеринга "Делимобиль" могут оставить автомобиль в аэропорту Шереметьево. Поставить машину можно на парковку компании возле терминала F.

Также этот оператор планирует ввести возможность оплаты своих услуг с баланса мобильного телефона клиента. Кроме того, на прокатных машинах могут появиться возможность навигаторы и точки доступа Wi-Fi. А саму машину можно будет найти с помощью геолокатора.