Эвакуаторщики не жаловались на низкую зарплату - ГСПТС

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Жалоб на низкую зарплату не поступало руководству службы, сообщил M24.ru заместитель руководителя ГБУ "Городская служба перемещения транспортных средств" Алексей Гафиатулин.

Ранее в СМИ сообщалось, что около сотни сотрудников ГБУ "Городская служба перемещения транспортных средств" организовали пикет возле Центра по охране труда на юго-востоке Москвы. По словам работников организации, зарплата, которую они получили за последний месяц, разительно отличается от той, что они получали раньше. Вместо положенных 50 тысяч рублей людям выдали по 18–20 тысяч.

"О каких-либо пикетах нам информации не поступало", - добавил Гафиатулин.

В базовом центре охраны труда Юго-Восточного округа столицы также не подтвердили факт проведения пикета возле здания.

Служба перемещения автотранспортных средств была создана в 2005 году и работала при департаменте ЖКХ. Целью ГСПТС было обеспечение транспортировки, хранения и выдачи задержанных за нарушение правил парковки автомобилей. Несколько месяцев назад службу перемещения объединили с ГБУ "Автомобильные дороги", занимающимся обслуживанием объектов дорожного хозяйства, ремонтом и очисткой дорог.

Анатолий Федотов