15 февраля 2016, 12:59

Транспорт

В Госдуме поддержали упрощение процедуры освидетельствования пьяных водителей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, который упрощает процедуру освидетельствования водителей под действием алкоголя или наркотиков. Решение одобрено на заседании комитета. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Разговор идет о том, что у нас при оформлении управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения оформляется ровно шесть документов, нигде в мире такого нет. Пока вся эта куча бумаг заполняется, здесь было много случаев, кода водитель пользовался случаем, и пока инспектор занимался оформлением, просто скрывался с места оформления, нападали на инспектора. Были случаи, когда был расстрелян наряд ДПС в Московской области два года назад. Поэтому здесь никакого ущемления прав нет", – отметил первый заместитель председателя комитета Вячеслав Лысаков.

Законопроектом предлагает отказаться от составления протокола об отстранении от управления автомобилем, если водитель пьян. Запись о задержании автомобиля будет только деле об административном правонарушении.

Водителей, которые, по мнению инспектора, находятся под действием наркотиков, предлагают сразу направлять на медицинское освидетельствование. Авторы документа - депутаты Госдумы от "Единой России" Вячеслав Лысаков, Рустам Ишмухаметов и Валерий Якушев.

Столичные автоинспекторы с начала 2016 года выявили почти тысячу пьяных водителей. Еще 1 тысяча 406 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Отметим, что теперь повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу не административным, а уголовным наказанием. Однако, как отмечают автоинспекторы, ни крупные штрафы, ни уголовная ответственность не пугают недобросовестных водителей.

автомобили алкоголь наркотики Вячеслав Лысаков пьяные водители Госдума РФ медицинское освидетельствование

