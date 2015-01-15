Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Технологии

15 января 2015, 19:20

Google начал сборку автомобилей в Детройте

автомобили технологии Google автопилот

googleblog.blogspot.ru

Компания Google начала в Детройте сборку автомобилей, передвигающихся на автопилоте, сообщает Detroit Free Press.

По данным издания, автомобили собирают на фабрике компании Roush, откуда они будут перевезены в Калифорнию. Испытания автомобиля пройдут весной, так как Google не собирается проводить их в условиях возможного снегопада.

При этом собираемый на заводе автомобиль слегка отличается от муляжа, который впервые был показан в мае 2012 года.

Ранее сообщалось, что у автомобиля, которые планирует выпускать компания Google, не будет руля и педалей. В новой машине будет только кнопка "Стоп/старт". Ехать она будет при помощи лазерных и радарных сенсоров, а прокладкой маршрута займутся карты Google при помощи специально разработанной программы. В компании считают, что такие автомобили помогут снизить количество аварий.

Ссылки по теме

Кроме того, передняя часть машины сделана из легкосминаемого материала, что может спасти жизнь пешеходов, которые случайно попадут под авто.

По словам технических специалистов Google, автомобиль будет работать от электричества и сможет разогнаться до 40 километров в час. Теоретически машина от интернет-гигианта может ехать и быстрее, однако именно такую скорость авторы идеи считают оптимальной для безопасной езды маленького автомобиля.

Сооснователь Google Сергей Брин и глава "автомобильного" подразделения компании Крис Урмсон на пресс-конференции в Калифорнии отметили, новая концепция мобильности положительно повлияет на жизнь людей. Для начала компания планирует выпустить сотню подобных автомобилей.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать