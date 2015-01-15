Google начал сборку автомобилей в Детройте

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Компания Google начала в Детройте сборку автомобилей, передвигающихся на автопилоте, сообщает Detroit Free Press.

По данным издания, автомобили собирают на фабрике компании Roush, откуда они будут перевезены в Калифорнию. Испытания автомобиля пройдут весной, так как Google не собирается проводить их в условиях возможного снегопада.

При этом собираемый на заводе автомобиль слегка отличается от муляжа, который впервые был показан в мае 2012 года.

Ранее сообщалось, что у автомобиля, которые планирует выпускать компания Google, не будет руля и педалей. В новой машине будет только кнопка "Стоп/старт". Ехать она будет при помощи лазерных и радарных сенсоров, а прокладкой маршрута займутся карты Google при помощи специально разработанной программы. В компании считают, что такие автомобили помогут снизить количество аварий.

Кроме того, передняя часть машины сделана из легкосминаемого материала, что может спасти жизнь пешеходов, которые случайно попадут под авто.

По словам технических специалистов Google, автомобиль будет работать от электричества и сможет разогнаться до 40 километров в час. Теоретически машина от интернет-гигианта может ехать и быстрее, однако именно такую скорость авторы идеи считают оптимальной для безопасной езды маленького автомобиля.

Сооснователь Google Сергей Брин и глава "автомобильного" подразделения компании Крис Урмсон на пресс-конференции в Калифорнии отметили, новая концепция мобильности положительно повлияет на жизнь людей. Для начала компания планирует выпустить сотню подобных автомобилей.