Сборы за пересечение границы отразятся на конечном потребителе – эксперт

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сборы за пересечение границы грузовиками отразятся на конечном потребителе. Об этом рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс", член общественного совета Минтранса России Сергей Храпач.

В министерстве транспорта предложили сделать пересечение границы платным для грузовых поездов и автомобилей. Как пишет "Коммерсант", поезда будут платить за каждую тонну груза, а с машин станут собирать деньги в зависимости от их категории. Сборы будут касаться как грузовых, так и легковых автомобилей.

"Любое увеличение дополнительных нагрузок на субъект автоматически накладывается на конечного потребителя. Все мы потребляем то, что вывозится за границу или привозится сюда. Это будет влиять на конечную стоимость товара и его конкурентные преимущества, например, в Евросоюзе", – отметил эксперт.

Член общественного совета Минтранса добавил, что под эти цели необходимо адаптировать бюджетный и налоговый кодексы, так как по своему принципу эти сборы схожи с таможенной пошлиной.

Детали проекта министерства сейчас находятся на стадии обсуждения. Предполагается, что плату за пересечение границы будут взимать только на новых пунктах пропуска. Ожидается, что собранные с перевозящих грузы авто и поездов деньги пойдут на обустройство пограничных пунктов, которые стали находиться в ведении министерства транспорта.

Госдума ранее установила льготы для грузовиков, масса которых превышает 12 тонн. Согласно документу, налог на такой вид транспорта должен уменьшиться на сумму оплаты по системе "Платон".