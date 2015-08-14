В столичных автошколах стало меньше женщин – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Из-за кризиса в московских автошколах стало меньше учеников. По данным столичного управлении ГИБДД, за первую половину этого года водительские удостоверения впервые получили 39 тысяч жителей столицы. Это на 13 процентов меньше, чем в прошлом году.

Председатель правления "Гильдии автошкол" Сергей Лобарев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" о том, что изменилось в автошколах за год.

"В прошлом году были приняты новые программы по подготовке водителей. Теперь автошколам необходимо иметь площадку в 0,24 гектара. На треть увеличилась теория и практика. Безусловно, в два раза подорожала стоимость. В прошлом году она была 15-20 тысяч рублей, сейчас не меньше 40 тысяч.

Получение прав, чтобы они лежали, перестало иметь смысл. В московских автошколах стало на 5 процентов меньше женщин. Автошколы беспокоит, что запрещено проводить обучение на скоростных магистралях. Из 190 часов занятий всего 17 процентов в реальных дорожных условиях. У нас основное обучение в классе и на площадках. Это противоречит логике и зарубежной практике", – пояснил он.

Как пишут "Известия", средний возраст обучающихся увеличился на 5-7 лет. Сильнее всего кризис повлиял на молодых кандидатов в водители.

При этом количество самих автошкол также сократилось. В 2014 году в столице работали 350 автошкол, а в августе 2015 года их осталось всего 179.

Напомним, осенью прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому для получения водительского удостоверения необходимо пройти обучение в автошколе. Кроме того, ужесточились требования к экзаменаторам, автошколам и местам проведения экзаменов.

Для получения прав нужно сдать три экзамена: теоретический и два практических. Те, кто не смог сдать один из экзаменов с третьего раза, теперь имеют право пройти повторную проверку не ранее чем через 30 дней. Также новые правила увеличили срок действия оценки, полученной на теоретическом экзамене, с трех до шести месяцев.

При этом заявление о допуске к экзаменам и выдаче прав может быть подано через портал госуслуг.