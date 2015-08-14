На все автобусы и грузовики предлагают установить ограничители скорости

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Госдуме предлагают обязать перевозчиков ставить ограничители скорости на все пассажирские автобусы и грузовики. Об этом m24.ru рассказал член комитета по транспорту Александр Старовойтов. По его словам, механические или электронные ограничители необходимо ставить в зависимости от разрешенной скорости на том участке дороги, где проходит маршрут. Новая норма может появиться в Правилах дорожного движения, чтобы сотрудники Госавтоинспекции смогли проверять наличие таких устройств. Законопроект будет подготовлен в осеннюю сессию.

Ограничители скорости – это специальные устройства или механизмы, которые устанавливаются на автомобиль и не позволяют превышать заданную скорость. Они бывают как в виде механических заглушек, так и электронных программ. На педалях установлены специальные датчики. При достижении максимально заложенной скорости поток воздуха и топлива в двигатель ограничивается, и автомобиль не сможет разогнаться быстрее. При этом водитель слышит предупреждающий сигнал о том, что он достиг максимальной скорости.



"Ограничители скорости – самое простое и дешевое решение для всего транспорта, который занимается пассажирскими и коммерческими перевозками, будь то автобусы, будь то грузовые автомобили", – заявил Старовойтов.

По его словам, нужно различать ограничение скорости в черте города, за его пределами, а также на магистралях. "Есть перевозки городские, есть междугородние, есть международные. Главное, четко знать, где и какие ограничители мы ставим", – отметил Старовойтов.

Депутат предлагает внести изменение в ПДД, прописать ответственность за отсутствие приборов. "Если поставить ограничение на педаль, то прекратятся "гонки", которые иногда устраивают перевозчики, грузовые и пассажирские", – заявил депутат. В осеннюю сессию законопроект внесут в Госдуму.

В пресс-службах столичного "Мосгортранса" и подмосковного "Мострансавто" сообщили m24.ru, что на данный момент на общественном транспорте в Москве и области нет ограничителей скорости движения.

Согласно Техническому регламенту о безопасности колесных средств, ограничители обязаны ставить на все грузовики максимальной массой более 3,5 тонн, перевозящие опасные грузы (не более 90 км/ч), а также на детские автобусы – не более 60 км/ч. Как сказано в ПДД, в городе для всех транспортных средств максимальная скорость составляет 60 км/ч . В Москве есть участки дорог, на которых разрешено движение со скоростью не более 80 км/ч (на 13-ти столичных магистралях) и 100 км/ч (на МКАД). Междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах за городом разрешено ехать не более 90 км/ч. Другим автобусам и грузовикам с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн – не более 70 км/ч, а на автомагистралях - не более 90 км/ч. На некоторых участках дорог разрешенная скорость может составлять 130 км/ч. В последнее время нередко случаются крупные ДТП с участием пассажирских автобусов. В Хабаровском крае при столкновении двух пассажирских автобусов погибли 16 человек. Один из водителей выехал на встречную полосу. После трагедии краевые власти обязали владельцев пассажирских автобусов установить в них автоматические громкоговорящие ограничители скорости - так называемые "речевики".



Генеральный директор ассоциации "Межрегионавтотранс" Денис Линев считает, что нужно внимательно рассмотреть параметры ограничения скоростей. "Конечно, встречаются лихачи, которые превышают разрешенную скорость, но часто ограничители мешают совершать обгон, – заявил он. - В сегодняшней экономической ситуации установка заглушек нерациональна, она стоит в среднем 10-15 тысяч рублей", — отмечает эксперт.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков согласен с тем, что ограничение по скорости для автобусов и грузовиков необходимо.

"Просто нужно взять максимально допустимую скорость на участке дороге и сделать так, чтобы автобусы не смогли ездить быстрее этой скорости, – пояснил эксперт. – Можно взять простое техническое устройство, которое позволяет это сделать".

Даже те перевозчики, добровольно устанавливающие ограничители, "не застрахованы" на дороге от водителей, которые такие устройства снимают. Если автобус идет по маршруту с разной допустимой скоростью, надо "закладывать" максимальную. На участках, где разрешена более медленная езда, ситуацию должны контролировать видеокамеры и контроль ГИБДД.

Исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников не считает инициативу депутатов полезной. По его словам, она может нарушить движение "по транспортным артериям страны". "Сколько дней придется ехать на автобусе до Крыма или как можно будет довезти скоропортящиеся продукты до места назначения? Если искусственно замедлить дорожные потоки, то экономика ровно в два раза упадет", – заметил Свешников.