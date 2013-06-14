Форма поиска по сайту

14 июня 2013, 08:44

Транспорт

Автомобиль можно будет перевезти из Москвы в Петербург на поезде

Личный автомобиль можно будет перевезти из Москвы в Санкт-Петербург на поезде. Такая услуга стартует с 1 июля.

Средняя стоимость транспортировки составит шесть тысяч рублей. По мнению директора компании-перевозчика, такая услуга станет первой в своем роде.

Железнодорожники обещают запустить несколько направлений, если перевозка себя оправдает.

Однако уже сейчас можно перевезти свою машину из Москвы в Хельсинки на фирменном поезде "Лев Толстой". Помимо пассажирского билета, который стоит около пяти тысяч рублей, придется заплатить еще 18 тысяч за машино-место в вагоне.

