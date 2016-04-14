РСА разработал блок поправок в закон об ОСАГО

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в Банк России, Минфин и Госдуму проект поправок в закон об ОСАГО, расширяющий практику возмещений в натуральной форме (ремонт автомобиля) и предусматривающий комплекс мер по борьбе с мошенничеством в обязательном автостраховании, сообщает ТАСС.

По словам президента Всероссийского союза страховщиков и РСА Игоря Юргенса, в настоящее время есть ряд факторов, тормозящих развитие натурального возмещения в ОСАГО. В первую очередь, это наличие автоюристов, которые побуждают клиентов выбирать выплату в денежной форме.

"Существенный тормоз, особенно это характерно для регионов, – автоюристы, которые нацелены на получение денег, из которых они получают 30-40 процентов за предоставление услуг пострадавшему", – отметил Юргенс.

Он также напомнил, что только в прошлом году на выплаты этой категории юристов ушло более 10 миллиардов рублей из системы ОСАГО. которые расширяют применение натурального возмещения (ремонта машин) по этому виду страхования, сообщает пресс-служба союза.

Сегодня в ходе "Прямой линии" Владимир Путин заявил, что схема натурального возмещения ущерба по ОСАГО правильная. Более того, этот вопрос уже обсуждался с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной.

Ранее m24.ru сообщало, что в Российском союзе автостраховщиков решили c 1 июля ввести в оборот новые бланки полисов для борьбы с мошенниками. Граждане и правоохранительные органы смогут даже визуально отличить настоящие полисы от подделок.