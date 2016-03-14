Круглосуточная приемная МАДИ переехала в новое здание

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Круглосуточная приемная Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) переехала в новое здание, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Теперь приемная расположена на Южнопортовой улице, а отделение на улице Бориса Галушкина больше не работает.

Новая приемная расположилась в Юго-Восточном административном округе по адресу Южнопортовая улица, владение 37. Здесь можно будет получить разрешение на выдачу эвакуированного автомобиля, оставить обращение или подать жалобу на постановление об административном правонарушении.

Еще одна круглосуточная приемная дорожной инспекции продолжит работу по адресу 4-й Новоподмосковный переулок, дом 3.

Что делать, если эвакуировали автомобиль

Владельцам эвакуированных автомобилей смогут также помочь специалисты сервисного центра "Московский транспорт" (Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1). Центр работает с 08:00 до 20:00 без выходных.

Узнать о местоположении эвакуированного автомобиля водители смогут в контакт-центре "Московского транспорта" по бесплатному номерам 3210 (с мобильного) и 8 (495) 539-54-54 (со стационарного телефона).