В России появится новый кроссовер от Geely

В Германии спрос на автомобили Lada вырос на 18%

Автоэксперт и ведущий программы "Городская автомобильность" Павел Федоров в эфире радиостанции "Москва FM" поделился последними новостями автомира.

"Компания Geely перестанет продавать одну из своих моделей на территории России. Речь идет об авто Geely MK, которая продавалась в нашей стране достаточно активно. Вместо этой модели, компания начнет выпускать другие новинки на своем заводе в Белоруссии. В том числе, в следующем году планируется выпуск кроссовера Geely Emgrand Cross", – рассказал Федоров.

Кроме того, эксперт прокомментировал новость о выросшем в Германии спросе на автомобили Lada. "Дело в том, что в Германии сейчас чаще всего покупают Lada 4x4. Если бы туда отправили Lada Vesta, то затраты бы себя оправдали. В любом случае, положительная динамика налицо", – объяснил Федоров.

По словам эксперта, инициатива забирать автомобили нетрезвых водителей на спецстоянку в качестве залога за уплату штрафа, очень актуальна и правильна. Сейчас нарушители не стремятся оплачивать штрафы и продолжают ездить на своих авто. Такие поправки помогут бороться с любителями употреблять алкоголь за рулем. Но очень важным вопросом остается стоимость подобной стоянки, иначе за несколько дней человеку может набежать около десяти тысяч дополнительного штрафа.

Ранее m24.ru сообщало, что самым популярным легковым автомобилем в Центральном и Северо-Западном федеральных округах стал Ford Focus. По данным аналитического агентства "Автостат", доля этой модели в обоих округах составляет 2,1 процента.

По состоянию на 1 января 2016 года количество автомобилей этой марки в ЦФО составляло 253,83 тысячи единиц.

Также сообщается, что еще в трех федеральных округах – Дальневосточном, Сибирском и Уральском – самой распространенной иностранной моделью является Toyota Corolla. Во многом это связано с территориальным соседством азиатской части страны с Японией, откуда уже длительное время осуществляется импорт автомобилей с пробегом.

В парке Приволжского округа лидером среди иномарок является внедорожник Chevrolet Niva с долей в 1,9 процента, в Южном ФО – Hyundai Accent (1,8 процента), а в Северо-Кавказском ФО – Toyota Camry (1,4 процента).