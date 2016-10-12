Автомобили BMW X3 F25 и X4 F26 отзывают из-за дефекта

Фото: Imago/ТАСС

Автомобили BMW X3 F25, X4 F26 отзывают из-за непрочных скоб задних сидений, сообщает пресс-служба Росстандарта. Компании ООО "БМВ Руссланд Трейдинг" проинформировала ведомство об отзыве более 33 тысяч машин.

Автомобили были проданы в период с августа 2010 года по май 2016 года. Об отзыве их владельцев уведомит рассылкой писем или по телефону официальный дистрибьютор бренда. Собственники авто также могут сравнить VIN-номер своей машины с перечнем на сайте ведомства и самостоятельно узнать, требуется ли их машине ремонт производителя.

Дефект прочности скоб Isofix в кузовах отзываемых моделей BMW может привести к тому, что под нагрузкой детское кресло не будет надежно фиксироваться в салоне машины. Работы по устранению проблем проведут бесплатно для автовладельцев.

До ремонта креплений производитель рекомендует фиксировать устройства для детей с помощью штатного ремня.