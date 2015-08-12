Mazda и Lada Priora стали самыми угоняемыми авто в столице

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Автомобили моделей Mazda 3 стали самыми угоняемыми иномарками в столице в 2015 году. Из отечественных автомобилей лидирует Lada Priora, сообщил журналистам начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко.

За январь-июль текущего года в столице было зафиксировано 5,1 тысячи угонов и краж машин, передает МИА "Россия сегодня".

"Среди лидеров по популярности у преступников такие автомобили как Mazda-3, Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus, Range Rover и Toyota. Среди отечественных машин наибольшую популярность имеет Lada Priora", – сказал Коваленко.

При этом он отметил, что количество угоняемых автомобилей сократилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым опасным в этом плане для автовладельцев является Южный округ, где с начала года пропало 676 машин.

Начальник столичного ГИБДД подчеркнул, что автоинспекция за семь месяцев 2015 года разыскала более 2,5 тысячи машин, находившихся в розыске по различным причинам, в том числе 1,9 тысячи угнанных.

Добавим, что ранее был опубликован свежий список самых угоняемых в Москве и регионах автомобилей. Так, в столице воры предпочитают кроссоверы Range Rover Evoque.

В прошлые два года эта модель занимала только пятую строчку рейтинга, но к июлю 2015 года Evoque поднялся на первое место. Список составляли, исходя из отношения числа угонов того или иного автомобиля к общему числу застрахованных машин этой модели.

Range Rover Evoque угоняют с частотой 2,33 процентов. Вторым по популярности оказался автомобиль Infiniti FX – его угоняют с частотой 2,04 процента. На третьей строчке расположился Land Rover Discovery с показателем в 1,84 процента.

Помимо того, в десятку самых угоняемых авто вошли Toyota Land Cruiser (1,80%), Hyundai Solaris (1,65%), Range Rover Sport (1,61%), Mercedes-Benz G-Class (1,61%), Lexus LX (1,31%), Toyota Camry (1,30%) и Range Rover (1,25%). При этом реже стали угонять BMW.