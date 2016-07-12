Страховые фирмы составят "черные списки" клиентов

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Страховые организации РФ формируют "черные списки" нежелательных клиентов, сообщает ТАСС.

В "черные списки" войдут клиенты, у которых были проблемные выплаты и которые судились со страховщиками.

"Такие списки формируются. Не секрет, что мы ими обмениваемся. Соответственно, все эти фамилии, даты рождения этих людей по всей стране, они, условно, в этих "черных списках" есть, и система просто не пропустит этого клиента застраховаться", – сказал руководитель управления андеррайтинга автострахования компании "АльфаСтрахование" Илья Григорьев.

Он отметил, что произведенные по различным мошенническим схемам выплаты измеряются миллиардами рублей.

По словам Григорьева, Бюро страховых историй (БСИ), которое было создано Российским союзом страховщиков в августе 2015 году в целях борьбы с мошенничеством, пока не принесло положительного результата. За каждый запрос сведений о страхователе в БСИ компания должна заплатить 500 рублей, которые за год оборачиваются в крупные суммы.