Почти две тысячи автомобилей Jeep Cherokee отзвали в России из-за проблем с АКП

Почти две тысячи автомобилей Jeep Cherokee и Renegade отзывают в России из-за проблем с автоматической коробкой передач (АКП), сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2014 по 2016 годы. В этих машинах проводной жгут датчика селектора АКП имеет неправильно обжатые контакты. Это может привести к неисправности в блоке управления.

Владельцам машин, которые попадают под отзыв, сообщат о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр по телефону или письменно.

Также автолюбители могут сами определить, попадает ли их машина под отзыв. Посмотреть список можно здесь.

Специалисты бесплатно перепрограммируют электронный блок управления.

Ранее в России отозвали более 2,3 тысячи автомобилей марки Audi Q5 из-за неправильной работы водоотвода.