Продажи новых автомобилей в России сократились в 2016 году на 11%

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Продажи новых автомобилей в России по итогам прошлого года сократились на 11 процентов – за год было продано чуть больше 1,4 миллиона единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Аналитики ожидают, что в текущем году общий размер рынка будет составлять 1,48 млн автомобилей, что на 4 процента больше по сравнению с минувшим годом.

Лидером продаж на российском рынке остается АВТОВАЗ – в 2016 году было куплено 266296 машин. Впрочем, этот показатель на один процент ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – было реализовано 149567 автомобилей (минус 9 процентов). Третья строчка осталась за Hyundai – было продано 145254 машин (минус 10 процентов). Также у потребителей пользовались популярностью в прошлом году автомобили марки Renault и Toyota.