Около 700 тысяч автомобилистов подписались на SMS-уведомления об эвакуации

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Более 670 тысяч москвичей подписались на SMS-уведомления об эвакуации автомобиля с 1 июня, сообщает mos.ru. Сервис позволяет автолюбителю узнать, что его авто увозят на спецстоянку.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, сервис упрощает процесс возвращения автомобиля: в оповещении указывается адрес стоянки, куда направлена машина, и адрес выдачи разрешения на автомобиль, если его необходимо получать в другом месте.

Подписаться на уведомления можно, отправив короткое сообщение на номер 7377 с текстом "ЭВ П госномер ТС", например: ЭВ П а000аа777, в мобильном приложении "Парковки Москвы", через USSD-запрос на номер *377# или на parking.mos.ru.Услуга предоставляется бесплатно.



Если автомобилист подозревает, что его машину увезли на эвакуаторе, он может позвонить в дежурную часть (02 или 112) или в контакт-центр "Московский транспорт": 8 (495) 539-54-54.