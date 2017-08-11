Техосмотр автомобиля предложили сопровождать видеосъемкой

Осенью этого года в правительство будут внесены новые поправки о съемке на видео и фото регистрации автотранспорта при оформлении полисов ОСАГО, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития. Поправки будут внесены из-за участившихся случаев продажи диагностических карт без проверки машины.

Закон о техосмотре, который действует с 2011 года, запрещает продавать полисы без проверки автотранспорта. Все данные об автомобиле хранятся в единой базе (ЕАИСТО) в ГИБДД.

Российский союз автостраховщиков (РСА) ведет контроль над аккредитацией операторов техосмотра. Только с начала этого года число таких операторов выросло на 37 процентов. Восемь процентов операторов были лишены аккредитации.