Участок ТТК закроют на пять часов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Участок Третьего транспортного кольца закроют на пять часов 17 июля из-за проведения учений в Гагаринском тоннеле, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Для проезда автомобилей будет закрыт участок ТТК от Андреевской набережной до улицы Вавилова. Ограничения будут действовать с 00:00 до 5:00.

Также в ночь с 16 на 17 июля из-за проведения X московской международной "Велоночи" движение перекроют на нескольких улицах Москвы. В общей сложности ограничения будут действовать с полуночи до шести утра.

Колонна велосипедистов проедет по дублеру Ленинградского шоссе, Песчаной площади, улицам Маршала Василевского, Максимова, Свободы, Яна Райниса и другим.

Подробнее о маршруте и закрытии движения читайте здесь.