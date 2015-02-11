Названы самые популярные автомобили января в России

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В январе самым востребованным автомобилем на российском рынке стал Hyundai Solaris, который сместил с первого места Lada Granta. При этом продажи новых автомобилей в России упали на 24,4%, сообщает Автостат.

За два последних месяца Hyundai несколько раз поднимал цены на Solaris. Последний раз модель подорожала на 9 тысяч рублей. Теперь заказать автомобиль можно минимум за 514 900 рублей. Год назад модель была доступна по цене около 450 000 рублей. Высокий спрос на Solaris объясняется именно сдержанным ростом цен.

Второю строчку занял лидер декабря Lada Granta. В январе дилеры продали на 518 машин меньше, чем в январе 2014 года. Однако подорожание затронуло и отечественные модели. Теперь Lada Granta в минимальной комплектации можно приобрести за 311 600 рублей.

Замыкает тройку лидеров продаж Kia Rio. За прошлый месяц дилеры Kia продали 5 177 авто, а это на 147 машин меньше, чем в январе 2014 года.

Кроме того, в десятке самых популярных автомобилей оказались Renault Logan, Volkswagen Polo Sedan, Lada 4x4, Datsun on-DO, Renault Duster, Lada Kalina и Nissan Almera.

Напомним, за прошлый год продажи машин упали более чем на 10 процентов. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса. Аналитики считают, что в этом году авторынок упадет еще на четверть.

По мнению генерального директора портала "Автодилер.ру" Олега Дацкива, обвал будет более серьезным. "Ассоциация российского бизнеса озвучила свой прогноз: минус 25 процентов к прошлому году. Но их прогноз достаточно оптимистичен, - пояснил он. - "АвтоБизнесРевю" и другие аналитики говорят о цифре более 40 процентов падения рынка к прошлому году. Думаю, в этом году мы увидим меньше 1,5 миллиона проданных единиц. Соответственно это будет порядка 30-40 процентов. В первые полгода мы почти не увидим продаж".

Ранее M24.ru сообщало, что "АвтоВАЗ" поменяет ценники на машины только 2015 года выпуска, а не на все представленные в салонах. Добавим, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2014 году россияне купили почти 2,5 миллиона легковушек, причем 10 процентов продаж пришлось на декабрь.