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Автомобили

10 декабря 2014, 18:10

Общественная палата представила брошюру по эвакуации авто

автомобили эвакуация машин Антон Цветков памятка АМПП ОП

Фото: m24.ru

Председатель комиссии по общественной безопасности и взаимодействия с ОНК Общественной палаты Антон Цветков представил памятку для водителей , чьи авто эвакуируют, передает корреспондент M24.ru.

"Ее распространят в соцсетях, на сайте ОП. Будет общественное обсуждение. В памятке прописаны полномочия сотрудников АМПП, права и обязанности водителей, законы и контакты. Брошюра также должна быть в эвакуаторах и на спецстоянках", - отметил Антон Цветков.

Кроме того, пресс-секретарь АМПП Ксения Бордуленко рассказала, что брошюры начали раздавать 3 недели назад, люди читают, сохраняют их у себя. "Если возникнет конфликт между эвакуаторщиком и водителем, то они могут сразу обратиться к брошюре, чтобы понять кто прав", - уточнила она.

Отметим, что если транспортировка машины уже началась, то владелец автомобиля не должен мешать эвакуаторщику или пытаться проникнуть в салон машины. В противном случае ему грозит административный штраф.

"Москва в цифрах": Правила эвакуации

Водитель, не обнаруживший свой автомобиль на парковке, может позвонить по телефону круглосуточной горячей линии АМПП: (495) 539-5454 или набрать 02.

Чтобы забрать эвакуированный автомобиль со штрафстоянки, автовладельцу необходимо предъявить следующие документы:

  • разрешение на возврат транспортного средства в виде отметки в копии протокола;
  • документы, подтверждающие право собственности на задержанный автомобиль, или документы, необходимые для управления машиной;
  • документы об оплате расходов перемещения машины на штрафстоянку;
  • документы об оплате расходов на хранение автомобиля на стоянке, если машина находилась там не меньше суток.

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Если все документы в порядке, штрафы оплачены, то машину вернут по требованию владельца или его представителя в любое время суток.

АМПП отвечает за сохранность автомобиля с момента его передачи для эвакуации и до возвращения владельцу или его представителю. В случае если эвакуаторщики повредят транспортное средство, АМПП возместит владельцу ущерб.

Отметим, что с 14 июня 2014 года можно оформить подписку на SMS-уведомление об эвакуации. В сообщении будет указан адрес штафстоянки, на которую направили автомобиль, телефон и подразделение ГИБДД или МАДИ.

Подписаться на SMS-уведомление можно несколькими способами:

  • отправить бесплатно SMS с текстом: ЭВ П <госномер ТС> на номер 7377;
  • зарегистрироваться на сайте АМПП - после принятия оферты вы подписываетесь на рассылку автоматически;
  • подключить соответствующую услугу в разделе "Настройки" в мобильном приложении "Парковки Москвы";
  • зарегистрироваться на портале госуслуг;
  • оформить подписку по номеру *377#, отправив последовательно цифры 3, 2, 2.

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