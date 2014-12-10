Общественная палата представила брошюру по эвакуации авто

Фото: m24.ru
Председатель комиссии по общественной безопасности и взаимодействия с ОНК Общественной палаты Антон Цветков представил памятку для водителей , чьи авто эвакуируют, передает корреспондент M24.ru.
"Ее распространят в соцсетях, на сайте ОП. Будет общественное обсуждение. В памятке прописаны полномочия сотрудников АМПП, права и обязанности водителей, законы и контакты. Брошюра также должна быть в эвакуаторах и на спецстоянках", - отметил Антон Цветков.
Кроме того, пресс-секретарь АМПП Ксения Бордуленко рассказала, что брошюры начали раздавать 3 недели назад, люди читают, сохраняют их у себя. "Если возникнет конфликт между эвакуаторщиком и водителем, то они могут сразу обратиться к брошюре, чтобы понять кто прав", - уточнила она.
Отметим, что если транспортировка машины уже началась, то владелец автомобиля не должен мешать эвакуаторщику или пытаться проникнуть в салон машины. В противном случае ему грозит административный штраф.
Водитель, не обнаруживший свой автомобиль на парковке, может позвонить по телефону круглосуточной горячей линии АМПП: (495) 539-5454 или набрать 02.
Чтобы забрать эвакуированный автомобиль со штрафстоянки, автовладельцу необходимо предъявить следующие документы:
- разрешение на возврат транспортного средства в виде отметки в копии протокола;
- документы, подтверждающие право собственности на задержанный автомобиль, или документы, необходимые для управления машиной;
- документы об оплате расходов перемещения машины на штрафстоянку;
- документы об оплате расходов на хранение автомобиля на стоянке, если машина находилась там не меньше суток.
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Если все документы в порядке, штрафы оплачены, то машину вернут по требованию владельца или его представителя в любое время суток.
АМПП отвечает за сохранность автомобиля с момента его передачи для эвакуации и до возвращения владельцу или его представителю. В случае если эвакуаторщики повредят транспортное средство, АМПП возместит владельцу ущерб.
Отметим, что с 14 июня 2014 года можно оформить подписку на SMS-уведомление об эвакуации. В сообщении будет указан адрес штафстоянки, на которую направили автомобиль, телефон и подразделение ГИБДД или МАДИ.
Подписаться на SMS-уведомление можно несколькими способами:
- отправить бесплатно SMS с текстом: ЭВ П <госномер ТС> на номер 7377;
- зарегистрироваться на сайте АМПП - после принятия оферты вы подписываетесь на рассылку автоматически;
- подключить соответствующую услугу в разделе "Настройки" в мобильном приложении "Парковки Москвы";
- зарегистрироваться на портале госуслуг;
- оформить подписку по номеру *377#, отправив последовательно цифры 3, 2, 2.