Сорок тысяч полисов ОСАГО оформили через интернет

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

С начала июля в России купили уже около 40 тысяч электронных полисов ОСАГО, сообщает Агентство "Москва".

По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, ежедневно продается примерно 600 электронных полисов.

Напомним, российские автовладельцы с 1 октября могут заключить новый договор ОСАГО, оформив электронный полис (Е-полис).

Начиная с 1 июля 2015 года, Е-полис можно было оформить в формате пролонгации уже действующего договора обязательного автострахования. Возможность приобрести электронные полисы для юридических лиц появится с 1 июля 2016 года.

Как изменилась стоимость ОСАГО

Сейчас цена полиса зависит от возраста и стажа водителя, мощности автомобиля и от региона, в котором он используется. За безаварийную езду водителям также дается скидка 50 процентов за десять лет.

Помимо этого, цена страховки может быть значительно увеличена за вождение в пьяном виде, сообщение заведомо ложных сведений или бегство с места ДТП.

В апреле ЦБ увеличил тариф по ОСАГО в среднем на 40 процентов. В настоящее время страховой тариф для легкового автомобиля составляет 3432–4118 рублей. С этого же месяца выплаты по ущербу жизни и здоровью увечились с 160 до 500 тысяч рублей.

В 2014 году повысился лимит выплат по страховым случаям с 120 до 400 тысяч рублей.