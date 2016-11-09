Продажи легковушек с коробкой-автомат упали в России

Фото: hyundai.ru

Автомобили с автоматической коробкой передач стали терять популярность в России. За девять месяцев 2016 года было продано 486,9 тысячи автомобилей с коробкой-автомат. Продажи этих машин упали на девять процентов, согласно статистике аналитического агентства "Автостат".

Самым продаваемым автомобилем с "автоматом" в России стал Hyundai Solaris. И это несмотря на более чем 21-процентное падение продаж по сравнению с прошлым годом. За отчетный период было реализовано 39,4 тысячи автомобилей.

Вторым по популярностью стал корейский автомобиль KIA Rio. Его продажи даже выросли на 11 процентов до 34 тысяч автомобилей. Третью позицию занимает бизнес-седан Toyota Camry, продажи которого в версиях с коробкой-автомат опустились до 21,6 тысячи проданных экземпляров.

На долю машин с автоматической коробкой передач приходится 51,6 процента от всего объема российского рынка.