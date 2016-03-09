Движение на улице Донская ограничено 9 марта

ТАСС/Николай Галкин

Движение в сторону центра Москвы по Донской улице ограничено из-за внепланового ремонта на Калужско-Рижской линии метро, сообщает пресс-служба столичного главка ГИБДД.

Инспекторы настоятельно рекомендуют водителям быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и указания сотрудников ГИБДД, а также заранее продумывать альтернативные маршруты.

Напомним, внеплановый ремонт на оранжевой ветке метро продлится до 11 марта. С 16:00 до 21:00 на Калужско-Рижской линии закрыты станции "Академическая" и "Шаболовская". На станциях "Новоясеневская" и "Ясенево" нет посадки в сторону центра.

Для того, чтобы проехать в центр города можно воспользоваться Бутовской линией, сделав пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

Все станции Калужско-Рижской линии открыты для пассажиров до 16:00

На станциях от "Теплого стана" до станции "Ленинский проспект" введено ограничение на вход пассажиров, выход осуществляется в обычном режиме. На время закрытия Калужско-Рижской линии для пассажиров будут организованы специальные маршруты.