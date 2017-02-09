Роспатент опубликовал дизайн автомобилей "Кортеж"

Дизайн автомобилей марки "Кортеж" опубликовали на сайте Роспатента. Там разместили два отдельных патента № 102115 и № 102117 на седан и внедорожник.

Заявку Центральный научно-исследовательский автомоторный институт "НАМИ" подал еще в мае 2016 года. Обе модели представлены в нескольких ракурсах.

Эти автомобили будут сопровождать машины первых лиц государства.

Седан проекта "Кортеж" Фото: Роспатент

Внедорожник проекта "Кортеж" Фото: Роспатент