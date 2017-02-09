Форма поиска по сайту

09 февраля 2017, 16:22

Транспорт

Роспатент опубликовал дизайн автомобилей "Кортеж"

Фото: Роспатент

Дизайн автомобилей марки "Кортеж" опубликовали на сайте Роспатента. Там разместили два отдельных патента № 102115 и № 102117 на седан и внедорожник.

Заявку Центральный научно-исследовательский автомоторный институт "НАМИ" подал еще в мае 2016 года. Обе модели представлены в нескольких ракурсах.

Эти автомобили будут сопровождать машины первых лиц государства.

Седан проекта "Кортеж" Фото: Роспатент

Внедорожник проекта "Кортеж" Фото: Роспатент

Разработка проекта "Кортеж" началась в 2013 году. Производство машин представительского класса запустят в столице. Проект поручили центральному научно-исследовательскому автомоторному институту "НАМИ".

Первый образец планировалось создать еще к январю 2016 года. Автомобиль никому не показывали, тестирование было закрытым.

Производство машин партиями от пяти до 20 тысяч машин в год планируется запустить уже к 2017 году.

Широкой публике автомобиль впервые покажут на инаугурации президента в 2018 году.

