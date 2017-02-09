Роспатент опубликовал дизайн автомобилей "Кортеж"

Фото: Роспатент
Дизайн автомобилей марки "Кортеж" опубликовали на сайте Роспатента. Там разместили два отдельных патента № 102115 и № 102117 на седан и внедорожник.
Заявку Центральный научно-исследовательский автомоторный институт "НАМИ" подал еще в мае 2016 года. Обе модели представлены в нескольких ракурсах.
Эти автомобили будут сопровождать машины первых лиц государства.
Седан проекта "Кортеж" Фото: Роспатент
Внедорожник проекта "Кортеж" Фото: Роспатент
Первый образец планировалось создать еще к январю 2016 года. Автомобиль никому не показывали, тестирование было закрытым.
Производство машин партиями от пяти до 20 тысяч машин в год планируется запустить уже к 2017 году.
Широкой публике автомобиль впервые покажут на инаугурации президента в 2018 году.